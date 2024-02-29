29 февраля 2024, 11:27
Мединский назвал условие для поездки на переговоры по Украине
Мединский заявил, что готов ехать на переговоры по Украине
Помощник президента, глава Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что готов поехать на переговоры с представителями Украины, если получит такое поручение. Его слова привел Life.
«Дадут поручение — поедем», — сказал он.
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До этого Мединский неоднократно участвовал в переговорах в Минске.
Украинские власти на законодательном уровне запретили проведение переговоров с Россией. При этом в Кремле неоднократно подчеркивали, что не отказываются от решения конфликта дипломатическим путем.
В Госдуме заявили, что переговоры не начнутся без политической воли со стороны лидеров западных государств. Президент Украины Владимир Зеленский такое решение принять не может. Однако на Западе к возможности переговоров по-прежнему относятся скептически и до президентских выборов в США вряд ли что-то изменится, написал WSJ.
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