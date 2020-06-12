Мединский напомнил Украине о важном событии 100-летней давности

Благодаря этому событию на Украине прекратились перевороты тех лет, а Киев стал возрождаться, утверждает он. Постоянные перевороты на территории Украины завершились в июне 1920 года. Киев стал частью Украинской ССР, а мирная жизнь постепенно вернулась в город. Через 14 лет его снова назвали столицей Украины.

Мединский написал, что именно поляки при отступлении разрушили город. Они уничтожили старинный дворец, взорвали три моста, в том числе и Николаевский цепной мост. Причем последний олицетворял архитектурный облик Киева, отметил Мединский.

Мединский упомянул в своей статье причины войны между СССР и Польшей в 1919–1921 годах. По его мнению, после окончания Первой мировой войны не была четко определена восточная граница Польши. К власти пришел Юзеф Пилсудский, который посчитал, что его стране недостаточно нынешних территорий. По его мнению, Польша должна быть такой же, как Речь Посполитая 300 лет назад.

Агрессивные действия Польши вдоль границы Советского Союза и захват Киева оказались угрозой для молодой страны. Только после мобилизации и контратак Красной армии Киев был освобожден, и наступили времена восстановления и стабильности, добавил Мединский.