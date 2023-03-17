Власть 17 марта 2023, 15:36 Медики новых регионов смогут получить поддержку в рамках программы «Земский доктор» Мишустин заявил, что программа «Земский доктор» охватит новые регионы России РИА «Новости»

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Медиков в новых российских регионах поддержат в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

«Правительство продолжает поддерживать медицинских работников, которые трудятся в сельской местности в малых городах, в отдаленных населенных пунктах», — сказал он.

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Мишустин уточнил, что речь идет о программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Их распространят на новые территории.

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По словам премьер-министра, на единовременные компенсации из федерального бюджета на эти цели выделят 190 миллионов рублей:

Врачи — участники программ получат при переезде по миллиону рублей. Средний медперсонал — по 500 тысяч рублей.

По мнению Мишустина, эта мера позволит привлечь в больницы и поликлиники Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей не менее 250 врачей и медсестер.

Ранее кабмин объявил о расширении программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».