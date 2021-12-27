Медикам, работающим с ковидом, продолжат доплачивать в 2022 году

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ продолжить в 2022 году выплачивать медикам прибавки, если они участвуют в борьбе с коронавирусом. Сообщение об этом появилось 27 декабря на сайте Кремля.

«Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений продолжить осуществление в 2022 году специальных социальных выплат медицинским и иным работникам медицинских и иных организаций оказывающих медицинскую помощь по диагностике и лечению коронавирусной инфекции», — сказано в сообщении.

Также президент распорядился врачам и всем, кто работает в сфере здравоохранения, связанной с ковидом, выдавать социальные выплаты в двойном размере за работу в выходные и праздничные дни — с 31 декабря по 9 января.

Кабинету министров при этом предстоит обеспечить современную выдачу медикам зарплаты и других выплат за работу в праздники. Доклад по этому пункту Путин ожидает до 15 марта 2022 года. Ответственным за исполнение всех этих поручений он назначил премьер-министра РФ Михаила Мишустина.