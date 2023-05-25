25 мая 2023, 22:56
Медаль «За освобождение Артемовска» учредили в ДНР
Пушилин подписал закон об учреждении медали «За освобождение Артемовска»
Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал закон об учреждении медали «За освобождение Артемовска». Документ опубликовали на сайте главы республики.
«Учредить государственную награду Донецкой Народной Республики — медаль „За освобождение Артемовска“, — сказано в законе.
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Артемовск являлся важным транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе. Бои за город начались 1 августа 2022 года и завершились 20 мая 2023 года. Битву назвали одной из самых масштабных в СВО и даже сравнили со сталинградским сражением в ходе Великой Отечественной войны.
Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что битва за Артемовск (украинское название — Бахмут) является одним из примеров «отличной защитной стратегии» Украины. Эти слова прозвучали в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Ллойдом Остином.
ДНР
Специальная военная операция РФ на Украине
Артемовск
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