Власть 25 мая 2023, 22:56 Медаль «За освобождение Артемовска» учредили в ДНР Пушилин подписал закон об учреждении медали «За освобождение Артемовска» РИА «Новости»

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Врио главы ДНР Денис Пушилин подписал закон об учреждении медали «За освобождение Артемовска». Документ опубликовали на сайте главы республики.

«Учредить государственную награду Донецкой Народной Республики — медаль „За освобождение Артемовска“, — сказано в законе.

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Артемовск являлся важным транспортным узлом для снабжения ВСУ в Донбассе. Бои за город начались 1 августа 2022 года и завершились 20 мая 2023 года. Битву назвали одной из самых масштабных в СВО и даже сравнили со сталинградским сражением в ходе Великой Отечественной войны.

Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что битва за Артемовск (украинское название — Бахмут) является одним из примеров «отличной защитной стратегии» Украины. Эти слова прозвучали в ходе совместной пресс-конференции с министром обороны Ллойдом Остином.