  • «Мечтать не вредно»: симферопольский депутат — о плане украинского генерала по возвращению Крыма

    18 сентября 2019, 17:51

    Анастасия Карпеева

    Бывший глава внешней разведки Украины Николай Маломуж предложил стратегию по возвращению Крыма, в которой отметил, что полуостров необходимо взять под полный контроль. Депутат Симферопольского городского совета первого созыва, общественный деятель Степан Кискин заявил, что планы генерала не интересны жителям Крыма. Об этом сообщил сайт Sputnik.

    Степан Кискин отметил, что после присоединения к России полуостров стал развиваться. По его словам, сейчас в Крыму строятся дороги, мосты, аэропорты, и в целом все благоустраивается.

    «Я так скажу Маломужу: мечтать не вредно. То, о чем он говорит, нам совершенно не нужно. У нас в Крыму уже создана свободная экономическая зона. Крым — российская жемчужина, и она с каждым годом сияет все ярче», — сказал симферопольский депутат.

    По его словам, жители Крыма приняли правильное решение, когда проголосовали за присоединение к России.

    «Сюда уже заходят инвесторы из других стран, несмотря на санкции. Думаю, что в конечном итоге эти санкции будут отменены. А Маломуж пусть мечтает — он как будто живет в параллельном мире, а не в реальности. Или отрабатывает чей-то заказ. А мы движемся в правильном направлении, которое выбрали в 2014 году», — заключил депутат Степан Кискин.