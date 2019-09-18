Степан Кискин отметил, что после присоединения к России полуостров стал развиваться. По его словам, сейчас в Крыму строятся дороги, мосты, аэропорты, и в целом все благоустраивается.

«Я так скажу Маломужу: мечтать не вредно. То, о чем он говорит, нам совершенно не нужно. У нас в Крыму уже создана свободная экономическая зона. Крым — российская жемчужина, и она с каждым годом сияет все ярче», — сказал симферопольский депутат.

По его словам, жители Крыма приняли правильное решение, когда проголосовали за присоединение к России.

«Сюда уже заходят инвесторы из других стран, несмотря на санкции. Думаю, что в конечном итоге эти санкции будут отменены. А Маломуж пусть мечтает — он как будто живет в параллельном мире, а не в реальности. Или отрабатывает чей-то заказ. А мы движемся в правильном направлении, которое выбрали в 2014 году», — заключил депутат Степан Кискин.