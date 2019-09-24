МЧС закроет почти 600 своих учреждений в 2019 году

Кабмин — о сокращении числа госслужащих: окончательное решение не приняли Подробнее

В МЧС России пояснили, что ликвидации подлежат некоторые пожарно-спасательные подразделения, Центры управления в кризисных ситуациях (ЦУКСы), Центры материально-технического обеспечения (ЦМТО) и центры Госинспекции по маломерным судам (ГИМС). До начала 2020 года планируется также завершить «все организационные моменты».

Всем сотрудникам предложат новые должности или же выплатят компенсации. В МЧС подчеркнули, что все гарантии, связанные с расторжением трудовых договоров и контрактов, будут соблюдены.

Ликвидация ряда учреждений — это переход на новую модель организации. Основная цель — улучшить систему управления, а также оптимизировать обеспечивающие и управленческие структуры подразделений. Все это позволит повысить скорость и эффективность реагирования на пожары и иные ЧС.

Первый этап реорганизации структуры МЧС стартовал осенью прошлого года. Тогда под сокращение попал ряд обеспечивающих структур. В 2018 году упразднили и некоторые должности руководящего состава.

«Были ликвидированы 4 региональных центра МЧС России — Центральный, Сибирский, Северо-Западный и Южный, а также подчиненные им центры управления в кризисных ситуациях», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Новая структура с июля текущего года в пилотном режиме действует в Москве, Ставрополье, Хабаровском крае, Республике Мордовия, а также Курганской, Липецкой, Иркутской, Волгоградской и Калининградской областях.