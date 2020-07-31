МЧС предложило сажать на четыре года за неосторожное обращение с огнем

Если пожар причинил ущерб в крупном размере, виновника предлагают наказывать штрафом в 200-400 тысяч рублей или равным доходу осужденного за период от года до двух лет. В качестве альтернативы предусмотрены обязательные работы на срок до 480 часов, до двух лет исправительных работ, лишение свободы на срок до трех лет либо принудительные работы на тот же срок.

В случае, если нанесен особо крупный ущерб — потерпевшие остались без жилья, при пале травы сгорели посевы или объекты сельхозназначения, — штрафы предлагается увеличить до 300-500 тысяч или до суммы, заработанной осужденным за два-три года. Вместо этого судья сможет назначить до 480 часов обязательных работ, исправительные работы на срок до двух лет, лишение свободы до четырех лет либо принудительные работы до четырех лет.

Статья УК «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» в действующей редакции предусматривает более мягкое максимальное наказание. Нарушителю грозят исправительные работы на срок до двух лет или лишение свободы до года.