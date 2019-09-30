МЧС: новые правила курения на балконе сформируют культуру безопасного обращения с огнем

Правила курения, НДС и электронные заявления на отпуск. Что изменится в России с 1 октября Подробнее

Главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору МЧС Игорь Кобзев заявил, что правила курения на балконах созданы не для доносов на курильщиков.

«Мы не против того, чтобы люди курили: хочет травиться — пусть травится. Мы говорим о культуре безопасности и о последствиях небезопасного курения. У нас 2000 пожаров произошло на балконах за прошлый год. Хочешь курить — выйди на первый этаж, сядь возле урны, выброси туда окурок. Если это тяжело — сделай на балконе пепельницу, урну с песком, но не бросай вниз на деревянные перекрытия», — объяснил спасатель.

По его словам, наказывать за само курение на балконе никто не будет. Однако если брошенный бычок станет причиной пожара, то курильщика привлекут к возмещению ущерба или к уголовной ответственности.