МЧС: новые правила курения на балконе сформируют культуру безопасного обращения с огнем
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Главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору МЧС Игорь Кобзев заявил, что правила курения на балконах созданы не для доносов на курильщиков.
«Мы не против того, чтобы люди курили: хочет травиться — пусть травится. Мы говорим о культуре безопасности и о последствиях небезопасного курения. У нас 2000 пожаров произошло на балконах за прошлый год. Хочешь курить — выйди на первый этаж, сядь возле урны, выброси туда окурок. Если это тяжело — сделай на балконе пепельницу, урну с песком, но не бросай вниз на деревянные перекрытия», — объяснил спасатель.
По его словам, наказывать за само курение на балконе никто не будет. Однако если брошенный бычок станет причиной пожара, то курильщика привлекут к возмещению ущерба или к уголовной ответственности.