Матвиенко предложила Украине начать переговоры для мирного урегулирования | 360°

Все новости

Общество

06 октября 2022, 15:46

Фейк: школьникам в Мариуполе выдают крупы и макароны вместо горячих обедов

Спецоперация

06 октября 2022, 15:37

Российские войска отбросили украинских боевиков от линии обороны на всех направлениях

Реклама

Мир

06 октября 2022, 15:34

Всеобъемлющие предложения России для заключения мира передали Армении и Азербайджану

Власть

06 октября 2022, 15:34

Матвиенко рассказала о ходе принятия новых территорий в состав России

Подмосковье

06 октября 2022, 15:26

Более 90 рабочих мест появится на заводе чугунных люков в Химках

Здоровье

06 октября 2022, 15:24

Названы продукты для борьбы со стрессом

Происшествия

06 октября 2022, 15:16

Нападение на детсад в Таиланде назвали самым крупным в истории страны

Спецоперация

06 октября 2022, 15:15

«Хотят выйти к Азовскому морю». Военный эксперт — о концентрации ВСУ в Запорожской области

Подмосковье

06 октября 2022, 15:15

Спортсмен из Воскресенска победил на играх паралимпийцев в Сочи

Власть

06 октября 2022, 14:34

Матвиенко предложила Украине начать переговоры для мирного урегулирования

Спикер Совфеда Матвиенко предложила парламентариям Украины начать переговоры

Читать 360tv в

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой начать переговоры с парламентской делегацией Украины на саммите спикеров парламентов стран G20. По ее словам, Россия хочет мирно урегулировать кризис. Об этом написал ТАСС.

«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской „двадцатки“ сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — сказала она в ответ на выступление представителя украинской делегации, которая обвинила РФ в агрессии.

Реклама

Матвиенко напомнила, что российские власти не раз предлагали сесть за стол переговоров для урегулирования внутриукраинского кризиса, тогда сторонам практически удалось достичь договоренности.

Реклама

Спикер Совфеда при этом заявила, что тогда, будучи под внешним управлением, Украина отказалась от соглашения.

«Мы снова говорим: мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться», — заключила она.

Однако в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен садиться за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Валентина Матвиенко

Отношения России и Украины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама