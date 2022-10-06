Матвиенко предложила Украине начать переговоры для мирного урегулирования | 360°

Власть 06 октября 2022, 14:34 Поделиться Telegram

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Viber Матвиенко предложила Украине начать переговоры для мирного урегулирования Спикер Совфеда Матвиенко предложила парламентариям Украины начать переговоры unsplash

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой начать переговоры с парламентской делегацией Украины на саммите спикеров парламентов стран G20. По ее словам, Россия хочет мирно урегулировать кризис. Об этом написал ТАСС.

«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской „двадцатки“ сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — сказала она в ответ на выступление представителя украинской делегации, которая обвинила РФ в агрессии.

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Матвиенко напомнила, что российские власти не раз предлагали сесть за стол переговоров для урегулирования внутриукраинского кризиса, тогда сторонам практически удалось достичь договоренности.

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Спикер Совфеда при этом заявила, что тогда, будучи под внешним управлением, Украина отказалась от соглашения.

«Мы снова говорим: мы за переговоры, мы за диалог, мы за мирное политическое решение этого кризиса. Давайте договариваться», — заключила она.

Однако в конце сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен садиться за стол переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

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