Власть 30 апреля 2023, 14:19 Матвиенко заявила об уверенности в победе в СВО Спикер Совфеда Матвиенко: Россия победит в специальной операции, в этом нет сомнений

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Россия одержит победу в специальной операции на Украине. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Мы обязательно победим, в этом у меня сомнений нет», — сказала она.

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Матвиенко отметила, что хорошо знает потенциал России.

«Уверенность в меня, прежде всего, вселяет общение с людьми. Как информированный человек, я знаю хорошо о возможностях, которые есть у страны», — добавила председатель верхней палаты парламента.

Ранее Матвиенко заявила, что западные страны ведут против России изощренную и ожесточенную информационную войну. Она добавила, что противники не считаются с правовыми нормами и моральными запретами, позволяя себе манипулировать подростками и детьми.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ВСУ готовят контрнаступление на полуостров Крым.