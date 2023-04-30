30 апреля 2023, 14:19
Матвиенко заявила об уверенности в победе в СВО
Спикер Совфеда Матвиенко: Россия победит в специальной операции, в этом нет сомнений
Россия одержит победу в специальной операции на Украине. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Мы обязательно победим, в этом у меня сомнений нет», — сказала она.
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Матвиенко отметила, что хорошо знает потенциал России.
«Уверенность в меня, прежде всего, вселяет общение с людьми. Как информированный человек, я знаю хорошо о возможностях, которые есть у страны», — добавила председатель верхней палаты парламента.
Ранее Матвиенко заявила, что западные страны ведут против России изощренную и ожесточенную информационную войну. Она добавила, что противники не считаются с правовыми нормами и моральными запретами, позволяя себе манипулировать подростками и детьми.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что ВСУ готовят контрнаступление на полуостров Крым.
Совет Федерации РФ
Валентина Матвиенко
Специальная военная операция РФ на Украине
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