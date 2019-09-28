Матвиенко заявила об отсутствии накоплений на пенсии у россиян

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что разработанный Минфином законопроект о гарантированном пенсионном продукте (ГПП) не сможет работать в полную силу, так как россияне не обладают достаточными пенсионными накоплениями.

По сообщению «Газеты.ru», Матвиенко заявила, что у россиян не только нет накоплений, которые они смогут выделить для увеличения пенсионного обеспечения. Они не понимают механизмы формирования и начисления пенсий, так как они постоянно меняются.

Домохозяйкам в России предложили начислять зарплату и стаж Подробнее

«Практика увеличения пенсии за счёт личных накоплений в мире довольно распространена. Другое дело, насколько своевременно её введение у нас. На мой взгляд, сейчас значительная часть населения имеет доходы, из которых им просто нечего выделять на увеличение пенсионного обеспечения в будущем», — сказала Матвиенко в интервью РИА «Новости».

Одним из основных элементов разработанного Минфином проекта указывается исключительно добровольный порядок присоединения россиян к системе накоплений. Помимо этого, указано гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений государством, регистрация накопительных счетов и налоговые льготы и вычеты для бизнеса и граждан.

«Россия — социальное государство, и мы обязаны делать всё для того, чтобы размер пенсий, социальная защищенность граждан улучшались. Но шаги в этом направлении должны быть продуманными, ответственными, учитывающими отечественные реалии», — отметила Матвиенко.