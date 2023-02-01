Власть 01 февраля 2023, 15:06 Матвиенко заявила о готовности России вести переговоры при заинтересованности Украины Спикер Совфеда Матвиенко: Россия готова к переговорам, если увидит желание Украины РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские власти готовы к переговорам по конфликту на Украине. Однако Россия ждет, когда киевский режим покажет реальную заинтересованность. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщил ТАСС.

«Наша позиция четкая, внятная и прозрачная. Мы готовы к переговорам, не обещаниям, без предварительных условий, которые там пытаются выставлять. Переговоры есть переговоры. Но если киевский режим не готов к реальным переговорам, мы этого не видим», — подчеркнула она.

Реклама

Матвиенко отметила, что США наращивают поставки вооружения на Украину, в том числе наступательного. Такие шаги, по ее словам, никак не способствуют миру.

Спикер Совета Федерации высказала мнение, что Соединенные Штаты заинтересованы в затягивании и эскалации конфликта, а не в его завершении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не собирается обсуждать с главой Белого дома Джо Байденом ситуацию на Украине, переговоры двух президентов пока не запланированы.