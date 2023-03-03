Власть 03 марта 2023, 07:57 Матвиенко заявила, что пропагандистская война против России стала более изощренной и ожесточенной Спикер Совфеда Матвиенко: пропагандистская война Запада против России стала изощреннее Пресс-служба Кремля

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Информационная психологическая война западных стран против России стала еще более ожесточенной и изощренной. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенков в своем блоге.

«Информационная, пропагандистская, психологическая война против нашей страны, развязанная Западом, становится все более изощренной и ожесточенной», — написала Матвиенко.

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Она добавила, что противники не считаются с моральными запретами, правовыми нормами. В том числе, они позволяют себе манипулировать детьми и подростками.

«Это путь разрушения личности, зомбирования человека», — подчеркнула спикер Совета Федерации.

По ее мнению, такие действия нельзя игнорировать, но и нельзя вставать на такой же путь, поскольку он бесчеловечен. Парламентарий заявила, что в России настало время для создания эффективной и мощной системы передвижения и донесения до молодых людей «наших ценностей, наших смыслов» в востребованных форматах и современным языком.