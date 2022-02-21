Матвиенко заявила, что пришло время признать ДНР и ЛНР

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за признание независимости ДНР и ЛНР, несмотря на угрозу санкций. Такую позицию она высказала в ходе совещания Совбеза РФ, передал Telegram-канал РИА «Новости».

Матвиенко заявила, что угроза санкций из-за Донбасса — это «больно и неприятно». Однако пришло время «принимать решения», и откладывать этот вопрос нельзя.

Спикер Совфеда назвала ситуацию в Донбассе гуманитарной катастрофой. На протяжении семи лет в центре Европы на глазах у всех творится геноцид, ведутся обстрелы, людям не платят пенсии. Все это время Россия последовательно и на всех уровнях выступала за дипломатическое решение конфликта, подчеркнула Матвиенко. Но к России так никто и не прислушался.

«Нас никто не слушал, была имитация Минских соглашений», — сказала она.

Председатель верхней палаты парламента назвала украинский режим марионеточным. Власти Незалежной не способны ничего решить самостоятельно, по ее словам.

Матвиенко также обвинила Запад в том, что он пытается столкнуть два славянских братских народа.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Украина целенаправленно обстреливает ДНР и ЛНР.