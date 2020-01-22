Матвиенко выступила за запрет второго гражданства для дипломатов

Список должностных лиц, которым запрещено иметь второе гражданство, могут расширить. Валентина Матвиенко предложила включить в него дипломатов, назвав проблему давно назревшей.

Запрет на иностранное гражданство или вид на жительство для лиц на ключевых государственных должностях стал одной из предложенных президентом РФ Владимиром Путиным поправок к Конституции. Об этом спикер Совфеда напомнила на открытии весенней сессии палаты регионов. Ее процитировала «Парламентская газета».

«Давно назревшая проблема. <…> Есть факты получения зарубежного гражданства и вида на жительство, в том числе и дипломатами», — сказала Матвиенко, заметив, что дело не только в лицах, занимающих указанные в Конституции должности.

Спикер Совета Федерации подчеркнула, что «недостаточное внимание к проблеме может дорого обойтись государству». Особенно с учетом непростой обстановки на международной арене.

«Считаю, следует подумать над расширением списка должностей, которые не могут занимать лица, имеющие второе гражданство или вид на жительство другого государства», — заявила Матвиенко.

Проработать вопрос, отнесясь к делу «очень внимательно и взвешенно», она попросила специалистов комитета по международным делам.

Расширение списка не должно стать «охотой на ведьм». Предпринимаемые меры нужны для надежного обеспечения суверенитета России. Они также позволят устранить малейшие лазейки для вмешательства во внутренние дела страны.

Внести поправки в Конституцию РФ президент Владимир Путин предложил во время выступления с посланием Федеральному собранию.