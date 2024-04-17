Власть 17 апреля 2024, 13:53 Матвиенко возглавила медиарейтинг сенаторов Совфеда за март «Медиалогия»: Матвиенко стала лидером медиарейтинга среди сенаторов в марте Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко возглавила медиарейтинг сенаторов верхней палаты парламента за март 2024 года. Такие данные привела компания «Медиалогия».

Матвиенко набрала 110 128,2 пункта по медиаиндексу. На второй строчке расположился сенатор Алексей Пушков. Его меидаиндекс поднялся на три пункта и составил 56 578. Тройку лидеров замкнул Константин Косачев. Его медиаиндекс остался без изменений — 35 060 пункта.

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Также в топ-10 сенаторов марта 2024 года вошли Андрей Клишас, Сергей Цеков, Андрей Турчак, Владимир Джабаров, Андрей Климов, Григорий Карасин и Инна Святенко.

В марте прошлого года компания приводила список самых цитируемых СМИ столичного региона по итогам 2020 года. Газета «Вечерняя Москва» вошла в топ-15 рейтинга. При этом сайт издания занял седьмую строчку по цитируемости среди СМИ Москвы.