Власть 16 июня 2023, 13:37 Матвиенко указала на отсутствие предпосылок для мирных переговоров по Украине Матвиенко: Россия готова к мирным переговорам по Украине, но предпосылок для этого нет Flickr

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Российская сторона готова к мирным переговорам для урегулирования конфликта на Украине, но предпосылки для этого отсутствуют. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью «Интерфаксу».

Председатель верхней палаты парламента прокомментировала мирные инициативы Китая, стран Африки и других государств. По словам Матвиенко, Россия внимательно относится ко всем подобным предложениям и пристально их изучает.

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«Вы знаете, что Россия всегда говорила о своей готовности провести мирные переговоры, но на реалистичных условиях», — отметила спикер Совфеда.

При этом Матвиенко сообщила, что пока не видит предпосылок для серьезного обсуждения каких-либо мирных переговоров, поскольку Запад не разрешит их провести.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамафоса прибыл в Киев, чтобы обсудить мирную инициативу африканских стран с украинскими властями. Он планирует встретиться в президентом Украины Владимиром Зеленским.

В субботу, 17 июня, Рамафоса прибудет в Санкт-Петербург. В Северной столице он поговорит с президентом России Владимиром Путиным.