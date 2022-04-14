Матвиенко удивилась, что в России не делают гвозди

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко удивилась тому факту, что Россия закупает гвозди за границей. Она заявила, что для нее стал открытием факт импорта, так как страна производит металл.

«Для меня, например, было неким открытием — у нас гвозди импортные, не буду называть страну [откуда идет импорт] — догадайтесь с трех раз. Мы даже гвозди не производим в стране, которая выпускает столько металла», — сказала Матвиенко во время заседания верхней палаты парламента.

Ее слова прозвучали после выступления сенатора Эдуарда Росселя, заявившего о необходимости импортозамещения. Спикер Совфеда предложила заняться производством гвоздей представителям малого и среднего бизнеса. Такая работа закрыла бы внутренние потребности страны.

В 2020 году Россия закупала гвозди у Белоруссии и Китая. Эти две страны поставляли по 84,3 и 10,7% от общего объема импорта. Еще 2,1% приходился на Финляндию, а доля других стран в импорте составляла около 2,9%. В России гвозди производят в Карелии, Магнитогорске, Волгограде и других городах.