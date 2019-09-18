Матвиенко продолжит представлять Санкт-Петербург в Совете Федерации, об этом стало известно 18 сентября. Новый губернатор северной столицы Александр Беглов подписал соответствующее постановление на церемонии инаугурации.

«Это не было сюрпризом, Валентина Матвиенко находится в десятке ведущих политиков России и по должности, и по опыту, и по авторитету», — заявил Поляков.

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Поэтому нет ничего удивительного в том, что Беглов выбрал ее кандидатуру для представительства Санкт-Петербурга в верхней палате парламента.

По мнению Полякова, Матвиенко «способна балансировать общефедеральные и субъектные интересы». Это доказывает весь предыдущий опыт ее работы.

«И здесь нужно понимать, что всероссийский расклад политических сил — это очень тонкая и ювелирная работа», — добавил Поляков.

Он отметил, что спикер Совфеда должен тактично общаться с представителями каждого субъекта России, уметь не вдаваться в крайности при защите местных интересов в ущерб общим, а также находить баланс между интересами всей страны и отдельного региона. По мнению политолога, Матвиенко блестяще справляется со всеми этими задачами.