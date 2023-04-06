Власть 06 апреля 2023, 21:57 Матвиенко сочла циничным заявление Макрона о размещении ядерного оружия РИА «Новости»

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Слова президента Франции Эмманюэля Макрона о недопустимости размещения ядерного оружия одной страной на территории другой являются проявлением двойных стандартов и очередным цинизмом. Кроме того, Россия сама вправе решать, как защищать свою безопасность. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в эфире телеканала «Россия 1».

«Очередной цинизм. Почему же они разместили в Европе в противоречие всех ранее подписанных документов ядерное оружие? Включая Германию и их планы размещения в Польше», — сказала дипломат.

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Она назвала это проявлением двойных стандартов и добавила, что Россия имеет право принимать собственные решения, которые в данном случае не противоречат международным обязательствам.

«Не Макрону указывать нам, как дружить с Белоруссией, как сотрудничать и как защищать свою безопасность», — сказала спикер Совфеда.

Ранее Валентина Матвиенко заявила, что ограничение иностранных слов не приведет русский язык к изоляции. Она подчеркнула, что законопроект только вводит ограничения, устраняющие угрозу для носителей традиций.