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    09 июля 2020, 00:36

    Матвиенко: Россия готова к открытию границ

    Арина Гудилова

    Россия готова к открытию границ по обоюдному желанию с другими странами. Но также важно ориентироваться на эпидемическую обстановку по коронавирусной инфекции.
    Матвиенко: Россия готова к открытию границ

    Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА «Новости».

    Граница имеет две стороны. Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу… Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов, российских граждан

    Валентина Матвиенко

    Она добавила, что это не несет в себе политический смысл.

    «Это вопрос санитарно-эпидемиологических требований из-за коронавируса», — отметила Матвиенко.

    Из-за пандемии коронавируса почти все страны закрыли свои границы. В ходе улучшения эпидобстановки, некоторые из них потихоньку начали пускать к себе туристов. На днях Турция объявила о планах восстановить авиасообщение с 40 странами уже в июне.