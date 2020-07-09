Матвиенко: Россия готова к открытию границ

Россия готова к открытию границ по обоюдному желанию с другими странами. Но также важно ориентироваться на эпидемическую обстановку по коронавирусной инфекции.

Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет РИА «Новости».

Граница имеет две стороны. Россия не заинтересована вводить какие-то надуманные ограничения, не выпускать граждан, закрывать границу… Это вопрос двусторонних отношений и готовности стран принимать российских туристов, российских граждан Валентина Матвиенко

Она добавила, что это не несет в себе политический смысл.

«Это вопрос санитарно-эпидемиологических требований из-за коронавируса», — отметила Матвиенко.

Из-за пандемии коронавируса почти все страны закрыли свои границы. В ходе улучшения эпидобстановки, некоторые из них потихоньку начали пускать к себе туристов. На днях Турция объявила о планах восстановить авиасообщение с 40 странами уже в июне.