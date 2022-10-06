Матвиенко рассказала, почему украинские парламентарии не садятся за стол переговоров | 360°

Все новости

Власть

06 октября 2022, 15:34

Матвиенко рассказала о ходе принятия новых территорий в состав России

Эксклюзив

06 октября 2022, 15:34

«Уважаю президента и люблю страну». Россиянин — о намерениях принять участие в спецоперации

Реклама

Подмосковье

06 октября 2022, 15:26

Более 90 рабочих мест появится на заводе чугунных люков в Химках

Здоровье

06 октября 2022, 15:24

Названы продукты для борьбы со стрессом

Происшествия

06 октября 2022, 15:16

Нападение на детсад в Таиланде назвали самым крупным в истории страны

Спецоперация

06 октября 2022, 15:15

«Хотят выйти к Азовскому морю». Военный эксперт — о концентрации ВСУ в Запорожской области

Подмосковье

06 октября 2022, 15:15

Спортсмен из Воскресенска победил на играх паралимпийцев в Сочи

Подмосковье

06 октября 2022, 15:14

Мощи преподобного Сергия Радонежского временно доставили в храм в Балашихе

Криминал

06 октября 2022, 15:13

Бывший полицейский устроил массовую стрельбу в детском саду в Таиланде. Что известно

Власть

06 октября 2022, 15:03

Матвиенко рассказала, почему украинские парламентарии не садятся за стол переговоров

Матвиенко предложила парламентариям Украины начать переговоры

Читать 360tv в

Украинской парламентской делегации стоит сесть за стол переговоров. Такое предложение озвучила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова процитировал ТАСС.

Она озвучила предложение на саммите спикеров парламентов стран G20. Матвиенко подчеркнула, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса.

Реклама

«Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — сказала она.

Реклама

Таким образом Матвиенко отреагировала на выступление украинской делегации. Представители этой страны заявили, что Россия проявляет агрессию.

Также глава Совета Федерации заявила, что украинской стороне раньше уже предлагали провести переговоры.

«К сожалению, Украина тогда, очевидно, находясь под внешним управлением, отказалась от этих договоренностей», — напомнила Матвиенко.

Она напомнила о других случаях нападения на страны. Среди озвученных ею конфликтов — вторжения Англии в другие государства, а также обстрел бомбами Югославии со стороны НАТО. Также Матвиенко уличила Альянс на территории Ирака и Ливии.

Совет Федерации РФ

G20

Валентина Матвиенко

Украина

Отношения России и Украины

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама