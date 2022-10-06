Матвиенко рассказала, почему украинские парламентарии не садятся за стол переговоров | 360°

Власть 06 октября 2022, 15:03 Поделиться Telegram

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Viber Матвиенко рассказала, почему украинские парламентарии не садятся за стол переговоров Матвиенко предложила парламентариям Украины начать переговоры РИА «Новости»

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Украинской парламентской делегации стоит сесть за стол переговоров. Такое предложение озвучила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова процитировал ТАСС.

Она озвучила предложение на саммите спикеров парламентов стран G20. Матвиенко подчеркнула, что Россия выступает за мирное урегулирование кризиса.

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«Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — сказала она.

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Таким образом Матвиенко отреагировала на выступление украинской делегации. Представители этой страны заявили, что Россия проявляет агрессию.

Также глава Совета Федерации заявила, что украинской стороне раньше уже предлагали провести переговоры.

«К сожалению, Украина тогда, очевидно, находясь под внешним управлением, отказалась от этих договоренностей», — напомнила Матвиенко.

Она напомнила о других случаях нападения на страны. Среди озвученных ею конфликтов — вторжения Англии в другие государства, а также обстрел бомбами Югославии со стороны НАТО. Также Матвиенко уличила Альянс на территории Ирака и Ливии.

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