Матвиенко рассказала о способе искоренить бедность

Достижение гендерного равенства во всем мире решит проблему бедности и повысит уровень жизни всех людей. Об этом в своем видеообращении к участникам Форума по образованию и снижению бедности среди женщин Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Спикер верхней палаты российского парламента напомнила, что сейчас во всем мире идет цифровизация экономики, развитие робототехники и включение искусственного интеллекта во все сферы жизни. Все это должно повысить качество жизни людей. Но дальнейшее развитие невозможно без гендерного равенства и полного вовлечения женщин.

Особенно это стало актуально сегодня, когда мир переживает пандемию.

«Пандемия стала серьезным вызовом системе образования, одновременно высветив его все возрастающую важность в сегодняшнем мире», — привело цитату Матвиенко РИА «Новости».

Она подчеркнула, что принятые в России меры с начала распространения заболевания позволили избежать длительного локдауна, кризиса в в системе здравоохранения и срыва образовательного процесса.

Матвиенко напомнила, что сейчас в России идет подготовка к третьему Евразийскому женскому форуму. На нем обсудят несколько десятков международных проектов, направленных на развитие женского предпринимательства и вовлечение женщин в сферу высоких технологий.