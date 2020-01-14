Матвиенко рассказала о количестве поддельного продовольствия в магазинах

Она попросила прокуроров помочь решить эту проблему.

Эксперты оценивают, что до 6% на полках магазинов контрафактного продовольствия. Это большая угроза здоровью населения, это подрыв нашей экономики, подрыв конкуренции. Валентина Матвиенко председатель Совета Федерации

По словам политика, когда европейцы покупают продукты, «они абсолютно уверены, что „мин“ там нет, они проверены, все правильно». В России же «такой уверенности у граждан нет».

Матвиенко привела в пример контрафактное производство минеральной воды, назвав ситуацию катастрофой.

Поддельная минералка, пояснила спикер, «разливается где попало, как попало, в антисанитарных условиях». А надписи на этикетках не соответствуют содержанию тары.

Председатель Совфеда посетовала, что результат борьбы с контрафактом в стране «пока не очень убедительный»: подделки встречаются как в дорогих, так и в бюджетных магазинах.

Матвиенко призвала прокуроров сделать эту тему приоритетной в своей работе.