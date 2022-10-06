Матвиенко рассказала о ходе принятия новых территорий в состав России | 360°

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Матвиенко рассказала о ходе принятия новых территорий в состав России

Матвиенко: власти пока не определились с федеральным округом из новых территорий России

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Власти России еще е вынесли окончательное решение о необходимости создания федерального округа из четырех новых субъектов. Об этом рассказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Ее слова процитировал «Интерфакс».

Она рассказала о статусе оформления новых территорий страны во время брифинга в Джакарте.

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«Думаю, правительство и президент примут решения, как лучше, создать ли новый федеральный округ, либо могут быть другие форматы», — сказала Матвиенко.

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По ее словам, в обсуждении этого вопроса участвуют и представители правительства. Основной темой таких переговоров является формирование структуры взаимодействия федерального центра с новыми субъектами страны. Помимо правительства в принятии решения участвуют и члены администрации.

Матвиенко призвала не забегать вперед. Также она выразила уверенность, что всем участникам обсуждения удастся найти и согласовать эффективный механизм интеграции новых субъектов России. Однако Матвиенко отметила, что его реализация будет не моментальной и потребует переходного периода.

Россия

Валентина Матвиенко

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