Матвиенко раскритиковала Минздрав из-за отсутствия компьютеров у фельдшеров в селах

Министерство здравоохранения обязано обеспечить установку компьютеров в трех тысячах фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) по всей России. В противном случае ведомство столкнется с проблемами из-за формального выполнения поручения президента РФ Владимира Путина. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Возведено три тысячи фельдшерско-акушерских пунктов. Минсвязи нашло средства, физические возможности провести оптоволокно, подвести в каждый ФАП интернет. И что вы думаете? Забыли о немногом — поставить компьютеры. Для чего тогда такие затраты государственных средств, если это не работает? Куда Министерство здравоохранения смотрит? Вы думаете поставить „коробку“ ФАП, отчитаться и забыть?» — сказала она на встрече с работниками социальной сферы села. Ее процитировало РИА «Новости».

Матвиенко напомнила, что Минздрав обещал создать единую сеть ФАПов. Предполагалось, что благодаря компьютерному оснащению и интернету можно будет использовать возможности дистанционной медицины, а также получать консультации лучших врачей в режиме онлайн в сельской местности.

Спикер Совфеда спросила, почему дело не доведено до конца, и пообещала, что этот вопрос будет взят на контроль. Матвиенко потребовала от Министерства здравоохранения немедленно заняться данной темой и оснастить все ФАПы компьютерами.

«Это просто безобразие, это просто формальный подход к выполнению поручения президента. ФАПы должны полноценно работать», — заявила политик.

Она подчеркнула, что до конца года нужно закрыть этот вопрос, в противном случае будут серьезные разбирательства.