Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала руководство Дагестана искоренить коррупцию. Матвиенко сравнила коррупцию с ржавчиной и отметила, что она «очень серьезно проникла во все сферы» жизни республики. Об этом написал ТАСС.

В Дагестане нужно создать «реальный благоприятный инвестиционный климат», четкие, единые, прозрачные правила ведения бизнеса, заявила Валентина Матвиенко на совещании по первоочередным задачам социально-экономического развития республики. Только если коррупцию удастся устранить, в Дагестан придут новые инвесторы, уверена председатель Совфеда.

«Я в Санкт- Петербурге это каленым железом все выжигала, напрямую разговаривала с директорами заводов, с инвесторами. Без этого (искоренения коррупции — прим. ред.) не будет инвестиционного климата, не будет инвестиций, не будет новых промышленных предприятий, новых точек роста экономики», — отметила Матвиенко.

Она совершила рабочую поездку в Дагестан 11 июля, и, по данным пресс-службы Совета Федерации, осмотрела ряд новых социальных объектов, среди которых — детсад и школа в Каспийске, строящееся здание Дома танца, многоквартирные дома для военнослужащих и их семей.