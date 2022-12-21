Власть 21 декабря 2022, 12:13 Матвиенко призвала не подгонять проведение СВО под какие-либо сроки Спикер Совфеда Матвиенко: неправильно подгонять проведение СВО под какие-либо сроки Пресс-служба Кремля

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Спецоперация на Украине завершится тогда, когда Россия достигнет своих целей. Пока же некорректно говорить о каких-то корректных сроках окончания СВО. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщил ТАСС.

«Цели и задачи специальной военной операции определены. [Она] закончится тогда, когда эти цели будут достигнуты», — подчеркнула Матвиенко.

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По ее словам, некорректно «говорить о конкретных сроках». Когда российское руководство принимало решение о начале спецоперации на Украине, то ни о каких-либо датах речь не шла. Спикер Совфеда напомнила, что спецоперация была единственной возможной мерой для защиты безопасности России.

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Матвиенко добавила, что пока нет предпосылок для начала украино-российских переговоров. По ее словам, тему о возможной новой волне мобилизации не обсуждали в верхней палате парламента. Пока нет никакой необходимости в этой мере.