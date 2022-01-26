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    26 января 2022, 10:46

    Матвиенко предположила силовое вторжение Украины в Донбасс

    Спикер Совета Федерации Матвиенко предположила силовое вторжение Украины в Донбасс

    Наза Салех Захи

    Украина будет пытаться решить проблему Донбасса с помощью силы. Она может по совету Запада организовать там провокации, но обвинить во всем Россию. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

    Матвиенко предположила силовое вторжение Украины в Донбасс

    По ее словам, активное освоение Украины идет под туманом лжи и обмана. Запад поставляет вооружение на Украину, это происходит вместо выполнения Минских соглашений.

    «Киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путем, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем обвинить в этом Россию», — сказала она. Ее процитировало РИА «Новости».

    В связи с этим мировую общественность пичкают информацией якобы об агрессивных планах России. Матвиенко добавила, что российские власти не получили ответа от Запада на справедливые требования о гарантиях безопасности РФ. Она отметила, что переговоры на эту тему продвигаются туго.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал обеспокоенность из-за последних действий США, связанных с нагнетанием напряженности вокруг ситуации с Украиной.