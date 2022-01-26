Матвиенко предположила силовое вторжение Украины в Донбасс

Украина будет пытаться решить проблему Донбасса с помощью силы. Она может по совету Запада организовать там провокации, но обвинить во всем Россию. Такое мнение высказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, активное освоение Украины идет под туманом лжи и обмана. Запад поставляет вооружение на Украину, это происходит вместо выполнения Минских соглашений.

«Киевский режим, скорее всего, вынашивает планы в очередной раз попытаться решить проблему Донецка и Луганска силовым путем, планирует по рекомендациям своих западных хозяев разного рода провокации, чтобы затем обвинить в этом Россию», — сказала она. Ее процитировало РИА «Новости».

В связи с этим мировую общественность пичкают информацией якобы об агрессивных планах России. Матвиенко добавила, что российские власти не получили ответа от Запада на справедливые требования о гарантиях безопасности РФ. Она отметила, что переговоры на эту тему продвигаются туго.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал обеспокоенность из-за последних действий США, связанных с нагнетанием напряженности вокруг ситуации с Украиной.