Матвиенко предложила создать премию имени Шостаковича

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила учредить государственную премию имени Дмитрия Шостаковича. Об этом сообщила «Парламентская газета» со ссылкой на сайт СФ.

Политик отметила, что Шостакович является известным музыкантом. Его творчество уважают и любят многие поклонники классической музыки. «Творчество Дмитрия Шостаковича — предмет гордости всей России, воплощение духовной мощи страны, высший взлет человеческого духа», — отметила Матвиенко. По мнению политика, новую премию стоит вручать людям и коллективам, которые сделали большой вклад в развитие музыкального искусства, музыкального образования и концертной деятельности.