Матвиенко предложила создать федеральное ведомство по делам женщин, семьи и детей

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила рассмотреть вопрос о создании «органа власти федерального уровня, который бы осуществлял выработку государственной политики по делам женщин, семьи, детей, координировал и контролировал ее реализацию». Инициативу она озвучила в своем блоге на сайте верхней палаты парламента в связи с празднованием 8 Марта.

Матвиенко отметила, что сейчас вопросами укрепления семьи, поддержки материнства и детства занимаются «различные министерства и ведомства, для многих из которых эта тема, скажем так, непрофильная». По ее мнению, государству и обществу следует всесторонне проанализировать накопленный в этой сфере опыт.

Спикер СФ призналась, что при обсуждении вопросов, связанных с проблемами женщин, она и ее коллеги не раз сталкивались с критикой со стороны сторонниц радикального феминизма. По ее мнению, такой подход, «доводящий до абсурда принцип равенства мужчин и женщин, который фактически толкуется не как равноправие <…>, а как тождество», может привести к опасным последствиям для всего человечества. В этой связи Матвиенко упомянула о движении чайлдфри и об острых демографических проблемах не только в России, но и во многих экономически развитых странах.

«В последние годы рождаемость снижается. Избыточная смертность, связанная с ковидом, еще более усугубила ситуацию. Как отметил глава российского государства, и по гуманитарным соображениям, и с точки зрения укрепления нашей государственности, и по экономическим соображениям решение демографической проблемы входит в ряд главных приоритетов развития страны на ближайшее десятилетие», — заявила спикер СФ.

Президент РФ Владимир Путин в своем праздничном обращении к россиянкам анонсировал появление новой выплаты для семей с детьми от 8 до 16 лет. На нее смогут претендовать семьи с невысоким доходом. Выплаты начнутся уже в мае.