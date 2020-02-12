Матвиенко предложила сделать Байкал федеральной территорией
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что озеро Байкал и космодром Восточный должны стать особыми федеральными территориями. Об этом сообщил ТАСС.
Понятие «федеральная территория» хотят ввести в Конституцию РФ, сообщило РИА «Новости». Ими должны стать стратегические и военные объекты. Поправку предложил председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.
Матвиенко предложила в случае принятия поправки приравнять к таким территориям озеро Байкал и космодром Восточный.
«Байкал территориально относится к нескольким субъектам России, но я бы, например, создала специальную федеральную территорию по озеру Байкал, чтобы мы всем миром, что называется, сохранили и спасли это озеро», — процитировал спикера Совфеда сайт RT.
Космодром Восточный она назвала серьезнейшей технологической научной базой.