Матвиенко предложила сделать Байкал федеральной территорией

Понятие «федеральная территория» хотят ввести в Конституцию РФ, сообщило РИА «Новости». Ими должны стать стратегические и военные объекты. Поправку предложил председатель Тульской областной думы Сергей Харитонов.

Матвиенко предложила в случае принятия поправки приравнять к таким территориям озеро Байкал и космодром Восточный.

«Байкал территориально относится к нескольким субъектам России, но я бы, например, создала специальную федеральную территорию по озеру Байкал, чтобы мы всем миром, что называется, сохранили и спасли это озеро», — процитировал спикера Совфеда сайт RT.

Космодром Восточный она назвала серьезнейшей технологической научной базой.