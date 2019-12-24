Матвиенко предложила сделать 31 декабря выходным уже с 2020 года

Валентина Матвиенко отметила, что в этом году многие крупные предприятия и бизнес-структуры, а также ряд губернаторов перенесли выходной с субботы 28 декабря на последний день года.

«Я думаю, что надо на законодательном уровне принять такое решение, сделать уже на следующий год 31 декабря выходным днем», — заявила спикер Совета Федерации и пояснила, что в этом году принять этот закон просто не успели.

Она пояснила, что сделать 31 декабря выходным можно будет за счет одного из праздничных дней. Валентина Матвиенко пояснила, что в стране и так много выходных и увеличивать их не надо.

Спикер Совета Федерации сказала, что для многих 31 декабря уже практически нерабочий день, потому что в большинстве организаций сотрудники уже начинают отмечать наступающий Новый год с поздравлением и шампанским.

Вопрос о том, чтобы сделать 31 декабря сделать выходным днем начали обсуждать еще в ноябре. Однако министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что график выходных и праздничных дней утвердили еще в начале года.

Выход из ситуации предложил председатель независимых профсоюзов Михаил Шмаков. Он пояснил, что объявить 31 декабря выходным днем могут губернаторы. Его совету последовали сразу несколько руководителей регионов. В частности главы Татарстана, Якутии, Удмуртии, Амурской и Мурманской областей и других субъектов перенесли выходной день с 28 декабря на 31 число.