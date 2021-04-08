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    08 апреля 2021, 19:27

    Матвиенко посетит Казахстан в конце апреля

    Артур Блянихов

    Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров анонсировал визит председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко в Казахстан. Об этом сообщил ТАСС.

    «На конец апреля готовится визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Казахстан», — приводит слова Лаврова RT.

    Отмечается, что российский министр находится сейчас с рабочим визитом в Нур-Султане. О предстоящем визите спикера Совфеда он рассказал на встрече с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.