Матвиенко посетит Казахстан в конце апреля

Глава внешнеполитического ведомства России Сергей Лавров анонсировал визит председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко в Казахстан. Об этом сообщил ТАСС.

«На конец апреля готовится визит председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в Казахстан», — приводит слова Лаврова RT.

Отмечается, что российский министр находится сейчас с рабочим визитом в Нур-Султане. О предстоящем визите спикера Совфеда он рассказал на встрече с министром иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди.