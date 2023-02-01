Власть 01 февраля 2023, 11:16 Матвиенко поручила подготовить обращение в европейские парламенты с осуждением сожжения Корана Спикер Совфеда Матвиенко поручила направить Европе обращение с осуждением сожжения Корана РИА «Новости»

Читать 360tv в

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила профильным комитетам подготовить и направить обращение в парламенты стран Европы с осуждением сожжения Корана. Об этом она сообщила на заседании в Совфеде, трансляцию которого ведет Telegram-канал верхней палаты российского парламента.

«Давайте от имени Совета Федерации направим обращение европейским парламентам с осуждением подобных акций и предложением принять меры по недопущению кощунственных действий», — отметила спикер.

Реклама

Матвиенко обратилась к комитетам по международным делам и по законодательству и поставила задачу подготовить такое обращение.

Главную книгу мусульман протестующие демонстративно сожгли на митинге у посольства Турции в Стокгольме 21 января. Акцию организовал ультраправый датско-шведский политик Расмус Палудан.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Палудана «датским трусом» и предупредил о каре за сожжение Корана.