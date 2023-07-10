Власть 10 июля 2023, 13:27 Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина Спикер Совфеда Матвиенко передала Си Цзиньпину наилучшие пожелания от президента Путина Пресс-служба Кремля

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась в Китае с председателем КНР Си Цзиньпином и передала ему послание от российского президента России Владимира Путина. Об этом написало РИА «Новости».

«Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем [Путиным], он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания», — сказала Матвиенко.

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По ее словам, российский президент тепло вспоминал визит главы КНР в Россию в конце марта, а также длительные и результативные переговоры.

«Передал вам устное послание. Чтобы не зачитывать, хоть оно и устное, но все-таки вам адресовано, позвольте я вам его передам», — добавила спикер Совета Федерации.

Ранее представители верхней палаты парламента России подтвердили визит делегации во главе с Матвиенко в Китай. Уточнялось, что российские представители приехали в КНР по приглашению главы Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.