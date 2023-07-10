10 июля 2023, 13:27
Матвиенко передала Си Цзиньпину устное послание от Путина
Спикер Совфеда Матвиенко передала Си Цзиньпину наилучшие пожелания от президента Путина
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретилась в Китае с председателем КНР Си Цзиньпином и передала ему послание от российского президента России Владимира Путина. Об этом написало РИА «Новости».
«Перед отъездом я разговаривала с Владимиром Владимировичем [Путиным], он просил передать вам очень теплое приветствие, наилучшие пожелания», — сказала Матвиенко.
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По ее словам, российский президент тепло вспоминал визит главы КНР в Россию в конце марта, а также длительные и результативные переговоры.
«Передал вам устное послание. Чтобы не зачитывать, хоть оно и устное, но все-таки вам адресовано, позвольте я вам его передам», — добавила спикер Совета Федерации.
Ранее представители верхней палаты парламента России подтвердили визит делегации во главе с Матвиенко в Китай. Уточнялось, что российские представители приехали в КНР по приглашению главы Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
Валентина Матвиенко
Владимир Путин
Китай
Си Цзиньпин
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