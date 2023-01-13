Власть 13 января 2023, 02:38 Матвиенко оценила важность принятых в 2020 году поправок к Конституции России Спикер Совфеда Матвиенко: 2022-й год показал важность принятых поправок в Конституцию РИА «Новости»

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Председатель Совфеда Валентина Матвиенко высоко оценила принятых в 2020 году поправок к Конституции России. Этот шаг был верным, что уже подтверждено событиями 2022 года. Ее слова привела «Парламентская газета».

«В результате Конституция стала подлинно российской, национальной, каждым своим словом соответствующей нашим традиционным ценностям. Насколько это важно — показали события 2022 года», — отметила сенатор.

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Матвиенко также отметила значимость законов о вхождении в состав России новых регионов. Это произошло в 2014 году, когда присоединился Крым, и в 2022 году, когда Донбасс, Запорожская и Херсонская область стали частью РФ. По мнению парламентария, такие события являются историческими.

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Ранее спикер Совфеда заявила, что пока не видит предпосылок для переговоров с Украиной. Матвиенко уверена, что диалог возможен при признании Киевом реальной ситуации. Кроме того, сенатор высказалась о сроках спецоперации на Украине. По ее словам, она будет завершена после выполнения всех поставленных задач.