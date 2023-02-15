Власть 15 февраля 2023, 11:54 Матвиенко объяснила назначение внепланового заседания Совфеда Спикер Совфеда Матвиенко объяснила перенос заседания на 22 февраля просьбой правительства Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Перенос заседания Совета Федерации с 1 марта на 22 февраля связан с просьбой правительства. Об этом РИА «Новости» сообщила спикер верхней палаты парламенты Валентина Матвиенко.

«Просьба поступила от правительства, чтобы мы до 1 марта приняли несколько законов, касающихся бюджетного и налогового кодекса. Нужно, чтобы все нормально заработало уже с 1 марта, иначе мы рискуем потерять месяц», — рассказала она.

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Также внеплановое заседание 22 февраля проведут депутаты Государственной думы России.

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Президент России Владимир Путин 21 февраля выступит с посланием к Федеральному собранию. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнял, что российский лидер в своем выступлении сделает акцент на вопросах специальной операции на Украине, социальной сферы и экономики.

Кроме того, сообщалось, что 22 февраля в «Лужниках» пройдет митинг-концерт, который, вероятно, посетит Путин.