Матвиенко не исключила введения ограничений на федеральном уровне из-за коронавируса

Ситуация с распространением коронавируса в России остается сложной. Пока ограничения принимают только власти регионов, но не исключено, что дополнительные меры могут ввести на федеральном уровне. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты российского парламента.

Она отметила, что регионы самостоятельно могут вводить дополнительные ограничения для отдельных категорий граждан. Федеральные власти тоже могут принимать решения, если ситуация не улучшится.

«Ситуация у нас сложная с коронавирусом. Меры ограничений, которые принимаются субъектами федерации, будут сохраняться в большей или меньшей степени», — заявила Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что в нынешних эпидемических условиях расслабляться рано, а «хлопать в ладоши» пока нечему.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 38 058 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 1239 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались из больниц 34 565 пациентов.