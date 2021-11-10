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    10 ноября 2021, 14:45

    Матвиенко не исключила введения ограничений на федеральном уровне из-за коронавируса

    Спикер Совфеда Матвиенко допустила введение ограничений на федеральном уровне из-за пандемии

    Анатолий Минкин

    Ситуация с распространением коронавируса в России остается сложной. Пока ограничения принимают только власти регионов, но не исключено, что дополнительные меры могут ввести на федеральном уровне. С таким заявлением выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании верхней палаты российского парламента.

    Матвиенко не исключила введения ограничений на федеральном уровне из-за коронавируса

    Она отметила, что регионы самостоятельно могут вводить дополнительные ограничения для отдельных категорий граждан. Федеральные власти тоже могут принимать решения, если ситуация не улучшится.

    «Ситуация у нас сложная с коронавирусом. Меры ограничений, которые принимаются субъектами федерации, будут сохраняться в большей или меньшей степени», — заявила Матвиенко.

    Спикер Совфеда подчеркнула, что в нынешних эпидемических условиях расслабляться рано, а «хлопать в ладоши» пока нечему.

    По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 38 058 новых случаев заражения коронавирусом. Скончались 1239 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались из больниц 34 565 пациентов.