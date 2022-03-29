Матвиенко не исключила создания единого суда по правам человека в СНГ
Спикер Совфеда РФ Матвиенко анонсировала создание в СНГ единого суда по правам человека
Страны СНГ могут создать единый суд по правам человека. Такую возможность допустила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко отметила, что сегодня идет процесс согласования положения о создании единого суда по правам человека. Это будет неполитизированный орган, подчеркнула глава Совфеда в беседе со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ.
«Есть идея о том, чтобы создать наш суд по правам человека стран СНГ. Это было бы правильно, мы могли бы в рамках этого суда рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране», — написало РИА «Новости».
Глава Совфеда обратилась к азербайджанской коллеге с просьбой поддержать идею о таком институте. Это будет объективный суд, он будет помогать в вопросах защиты прав человека, в решении гуманитарных вопросов, отметила Матвиенко.