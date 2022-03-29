Матвиенко не исключила создания единого суда по правам человека в СНГ

Страны СНГ могут создать единый суд по правам человека. Такую возможность допустила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Матвиенко отметила, что сегодня идет процесс согласования положения о создании единого суда по правам человека. Это будет неполитизированный орган, подчеркнула глава Совфеда в беседе со спикером парламента Азербайджана Сахибой Гафаровой в рамках заседания Межпарламентской ассамблеи СНГ.

«Есть идея о том, чтобы создать наш суд по правам человека стран СНГ. Это было бы правильно, мы могли бы в рамках этого суда рассматривать жалобы граждан, которые считают, что их притесняют в той или иной стране», — написало РИА «Новости».

Глава Совфеда обратилась к азербайджанской коллеге с просьбой поддержать идею о таком институте. Это будет объективный суд, он будет помогать в вопросах защиты прав человека, в решении гуманитарных вопросов, отметила Матвиенко.