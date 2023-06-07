Власть 07 июня 2023, 12:46 Матвиенко назвала военным преступлением и терактом удар украинцев по Каховской ГЭС Спикер Совфеда Матвиенко: ЧП на Каховской ГЭС — теракт и военное преступление ВСУ РИА «Новости»

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Удар Вооруженных сил Украины по плотине Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) — это военное преступление и теракт. Действия украинских властей привели к экологической и гуманитарной катастрофам. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании, сообщил ТАСС.

Матвиенко от имени всех российских сенаторов высказала осуждение и возмущение в связи со случившемся на Каховской ГЭС.

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«Разрушение плотины Каховской электростанции — это террористический акт и чудовищное военное преступление», — подчеркнула она.

По словам спикера Совфеда, теракт спланировали заранее. В итоге все закончилось «масштабной гуманитарной и экологической катастрофой».

Матвиенко добавила, что последствия разрушения гидроэлектростанции затронут многие поколения. Она дала поручение сенаторам подготовить официальное заявление верхней палаты парламента России в связи со случившимся.

Каховская ГЭС оказалась разрушена 6 июня. Дамбу прорвало, из-за этого некоторые населенные пункты оказались в воде. Также часть минных полей ВС России подтоплена, сообщил временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.