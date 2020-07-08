Матвиенко назвала условия назначения Медведева пожизненным сенатором

Механизм получения статуса пожизненного члена Совета Федерации для бывшего президента России и других лиц пропишут в соответствующем законе. Как пояснила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, 95-я статья Конституции предусматривает право отказа.

«Что касается права президента РФ стать пожизненным сенатором, то это не происходит автоматически», — привел цитату спикера Совета Федерации ТАСС.

Так Валентина Матвиенко ответила на вопрос, когда бывший президент России Дмитрий Медведев сможет занять кресло сенатора, в соответствии с поправками к Конституции.

«В законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки», — уточнила спикер Совета Федерации.

Сегодня верхняя палата российского парламента состоит из представителей регионов. Еще 17 человек на пост сенаторов может предложить президент. В соответствии с вступившей в силу поправкой к Конституции, норма главы государства расширена до 30 представителей, из которых семеро смогут занимать этот пост пожизненно.

Президент может назначить сенаторов из числа граждан, которые имеют выдающиеся заслуги перед страной в государственной и общественной деятельности.