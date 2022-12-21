Власть 21 декабря 2022, 12:41 Матвиенко назвала условие, при котором Россия пойдет на переговоры с Украиной Спикер Совфеда Матвиенко: переговоры с Украиной могут состояться при признании ей реалий Пресс-служба Кремля

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не видит предпосылок для переговоров с Украиной в ближайшее время. В Киеве, по ее словам, говорить не с кем и не о чем, сообщил ТАСС.

«Я вам честно скажу свое мнение: я не вижу сегодня предпосылок для того, чтобы в ближайшее время состоялись переговоры [с официальным Киевом]», — ответила Матвиенко на пресс-конференции на соответствующий вопрос.

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Спикер Совфеда подчеркнула, что российская сторона неоднократно заявляла, что речь о переговорах может идти только «при признании реалий, существующих на сегодня».

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Пока нет шансов, добавила Матвиенко, начать переговоры в ближайшей перспективе. От России, заметила она, в этом случае ничего не зависит.

Матвиенко высказалась и касательно сроков окончания спецоперации на Украине. По ее мнению, некорректно называть какие-то даты. СВО завершится, когда все цели будут достигнуты. Слухи о второй волне мобилизации Матвиенко опровергла.