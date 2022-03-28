Матвиенко назвала целью спецоперации ликвидацию угрозы для России и других стран

Проводимая Россией специальная операция по демилитаризации Украины проходит по плану и завершится после выполнения всех поставленных задач. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на встрече с главой сената Казахстана Мауленом Ашимбаевым.

Она подчеркнула, что Россию вынудили начать проведение специальной операции, чтобы остановить убийства мирных жителей Донбасса украинскими военными.

«Операция идет по плану, она будет в полном объеме выполнена, и задачи будут выполнены», — заявила Матвиенко.

Она добавила, что по приказу президента России военные не допускают появления жертв среди мирного населения, поэтому все удары наносятся прицельно.

«Наши вооруженные силы точечно работают, чтобы убрать угрозу для России — и не только для России», — подчеркнула спикер Совета Федерации.

Матвиенко отметила, что российские военные документально фиксируют все факты преступлений, которые совершают украинские националисты. После завершения специальной операции все документы представят миру.

Накануне в социальных сетях и Telegram-каналах распространилось видео с пытками захваченных в плен на Украине российских военнослужащих. В ходе избиения задержанных допрашивают и требуют отвечать на вопросы. После того, как один из раненых умирает, боевики продолжают издеваться над телом.