Матвиенко назвала сроки возобновления диалога России и Запада

Диалог России и Запада может возобновиться после завершения специальной операции на Украине. Москва по-прежнему открыта для общения, несмотря на отношение других стран. Об этом в интервью «Известиям» заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Думаю, что шанс возобновить диалог будет, когда мы завершим специальную военную операцию — а я ни на минуту не сомневаюсь, что она будет завершена успешно», — отметила она.

Матвиенко отметила, что РФ по-прежнему остается открытой для диалога, построенного на основе международного права и взаимного уважения.

«[Готовы] к диалогу, который позволил бы обеспечить равную, неделимую, всеобщую безопасность на европейском континенте», — резюмировала спикер СФ

Также Матвиенко рассказала, как Россия ответит на вступление Финляндии и Швеции в НАТО. По ее словам, ответ будет соразмерен тем видам оружия, которое новоявленные члены Североатлантического альянса разместят на своих территориях после вступления.