Матвиенко назвала референдумы в Донбассе соответствующими Уставу ООН | 360°

Все новости

Интересное

23 сентября 2022, 21:05

Площадка для ночных гонок появится в Челябинске

Власть

23 сентября 2022, 21:02

Детский сад и школа появятся на севере Москвы

Реклама

Криминал

23 сентября 2022, 21:00

Тайник с автоматами и патронами обнаружили в Волгоградской области

Здоровье

23 сентября 2022, 21:00

Menopause: массаж ног облегчает симптомы климакса

Здоровье

23 сентября 2022, 21:00

Психолог Ениколопов объяснил повышенный спрос на психотропные в России

Мир

23 сентября 2022, 21:00

Востоковед Котков заявил, что Китай хочет зависимости России от него

Криминал

23 сентября 2022, 21:00

Владельцев незаконного казино осудили в Югре

Власть

23 сентября 2022, 21:00

Два жилых дома появятся в Котловке в Москве

Деньги

23 сентября 2022, 21:00

Курс фунта оказался меньше 1,1 доллара впервые с 1985 года

Власть

23 сентября 2022, 10:04

Матвиенко назвала референдумы в Донбассе соответствующими Уставу ООН

Спикер Совфеда России Матвиенко назвала референдумы в Донбассе соответствующими Уставу ООН

Читать 360tv в

Председатель Совета федерации России Валентина Матвиенко заявила, что проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях соответствует международным нормам и Уставу ООН. Ее обращение опубликовала газета «Известия».

«Я уверена, что референдумы пройдут так, что ни у кого не будет оснований ставить под сомнение их легитимность. Волеизъявление происходит в соответствии с международными нормами и Уставом ООН», — сказала она.

Реклама

Спикер верхней палаты парламента поздравила жителей Донбасса и освобожденных областей с началом голосования. Она назвала референдумы историческим и «выстраданным» событием.

Реклама

Валентина Матвиенко добавила, что у местных жителей по закону есть право на самоопределение. Донбасс в 2014 году уже проводил голосование, но его результаты проигнорировали, и на востоке Украины разразился конфликт.

Референдумы в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях продлятся до 27 сентября. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал это событие исторической вехой, а власти Запорожья — возвращением домой. Перед проведением голосования украинские военные усилили обстрелы и диверсии. Накануне они ударили по рынкам в Донецке и Мелитополе.

Совет Федерации РФ

Валентина Матвиенко

Референдумы о присоединении к России

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама