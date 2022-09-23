Матвиенко назвала референдумы в Донбассе соответствующими Уставу ООН | 360°

Власть 23 сентября 2022, 10:04 Поделиться Telegram

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Viber Матвиенко назвала референдумы в Донбассе соответствующими Уставу ООН Спикер Совфеда России Матвиенко назвала референдумы в Донбассе соответствующими Уставу ООН РИА «Новости»

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Председатель Совета федерации России Валентина Матвиенко заявила, что проведение референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях соответствует международным нормам и Уставу ООН. Ее обращение опубликовала газета «Известия».

«Я уверена, что референдумы пройдут так, что ни у кого не будет оснований ставить под сомнение их легитимность. Волеизъявление происходит в соответствии с международными нормами и Уставом ООН», — сказала она.

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Спикер верхней палаты парламента поздравила жителей Донбасса и освобожденных областей с началом голосования. Она назвала референдумы историческим и «выстраданным» событием.

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Валентина Матвиенко добавила, что у местных жителей по закону есть право на самоопределение. Донбасс в 2014 году уже проводил голосование, но его результаты проигнорировали, и на востоке Украины разразился конфликт.

Референдумы в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях продлятся до 27 сентября. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал это событие исторической вехой, а власти Запорожья — возвращением домой. Перед проведением голосования украинские военные усилили обстрелы и диверсии. Накануне они ударили по рынкам в Донецке и Мелитополе.

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