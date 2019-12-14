Матвиенко назвала причину отставки Левченко с поста губернатора Приангарья

«Губернатор Иркутской области подал заявление по собственному желанию. Я полагаю, что за этим стоит его собственная самооценка, оценка своей работы, и его подчиненных», — приводит агентство слова Матвиенко. Она также добавила, что Левченко не справился со сложившейся ситуацией и сам дал оценку своим действиям. Матвиенко заявила, что местные жители вполне обоснованно критиковали команду Левченко, так как «не было оперативных решений, и не было контактов с людьми».

Экс-губернатор Иркутской области Левченко объяснил свою отставку Подробнее

12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области и назначал врио главы региона Игоря Кобзева — экс-замглавы МЧС России.

Два масштабных наводнения случились в Иркутской области летом 2019 года. В Приангарье затопило более 100 населенных пунктов. Стихийное бедствие унесло жизни 26 человек и разрушило около двух тысяч зданий.