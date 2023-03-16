Власть 16 марта 2023, 21:28 Матвиенко назвала подрыв «Северных потоков» государственным терактом Матвиенко: подрыв «Северных потоков» — заранее подготовленная высокотехнологичная операция РИА «Новости»

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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала государственным терактом подрыв «Северных потоков». По ее мнению, которое привел ТАСС, инцидент не могли совершить «на любительском уровне».

«Это высокотехнологичная операция, которая должна заранее готовиться. Это специальное оборудование, специальные взрывчатые вещества, подводный, надводный вход, это обученные люди», — аргументировала политик.

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Сейчас она находится с официальным визитом в Алжире. Сенатор убеждена, что подорвать газопровод в Балтийском море без согласования с главами государств невозможно. Причем, даже если это было сделано не по их указанию.

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Ранее немецкий телеканал сообщил, что разведывательный корабль ВМС Германии находился неподалеку от места диверсии на «Северных потоках». Корабль вышел из бухты 7 сентября 2022 года и до 14 сентября находился на расстоянии меньше 11 морских миль к юго-востоку от места атаки на газопроводы.