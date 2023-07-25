Власть 25 июля 2023, 12:05 Матвиенко назвала обстрел российских журналистов в Запорожской области подлым убийством Спикер СФ Матвиенко: обстрел российских журналистов не должен остаться безнаказанным РИА «Новости»

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Обстрел российских журналистов в Запорожской области, в результате которого погиб военкор Ростислав Журавлев, — «подлое убийство» и «очередное злодеяние украинского режима», заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии. Она подчеркнула, что преступление ВСУ не должно остаться безнаказанным.

«ООН осудила это подлое убийство, ЮНЕСКО также высказала жесткое осуждение. <…> Но не менее важно, чтобы за этим словами последовали конкретные действия», — процитировал Матвиенко ТАСС.

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Ответственность за произошедшее также лежит на США, считает спикер Совета Федерации. По ее мнению, это «очевидно и понятно».

Журналисты попали под обстрел кассетными боеприпасами 22 июля. Ростислав Журавлев погиб, фотокорреспондент РИА «Новости» Константин Михальчевский, корреспондент и оператор «Известий» Роман Польшаков и Дмитрий Шиков пострадали. СК возбудил уголовное дело.

Ростислава Журавлева посмертно представили к ведомственной награде — медали «Доблесть и отвага». Его похоронят 28 июля на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге.